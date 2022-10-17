Знищення російського ЗРК "Тор" на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині українські артилеристи знищили ворожий ЗРК "Тор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник. Судячи з відео, ворожий ЗРК був знищений прямим попаданням.

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Для довідки: ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

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