Знищення російського ЗРК "Тор" на Херсонщині. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник. Судячи з відео, ворожий ЗРК був знищений прямим попаданням.
Для довідки: ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".