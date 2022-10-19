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Танковий бій поблизу Павлівки та Єгорівки на Донеччині. ВIДЕО

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У мережі опубліковане відео у якому розповідається про танковий бій між селами Павлівка та Єгорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на момент бою село Павлівка контролювалося ЗСУ, а Єгорівка - російськими окупантами. Колона ворожої бронетехніки у складі двох танків Т-80 і три БМП-3 виїхала з Єгорівки і почала рух у напрямку Павлівки. У переліску окупанти неочікувано на трапили на український танк Т-64БВ. З другого разу окупанти влучили в український танк і той загорівся. Потім артилеристи ЗСУ відкрили вогонь по переліску. Група російської бронетехніки почала повертатися назад до Єгорівки. При цьому, два БТРи  українські воїни знищили з ПТРК.

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Топ коментарі

  • Martin Newman
    Всем привет! Я, Мартин Ньюман. У меня нет претензий, что моё видео выложили на Цензоре. Только добавлю ссылку на канал, чтобы люди могли подписаться и смотреть ещё и другие видео.

    https://youtu.be/Lv93wutRXxc

    Слава Украине!
  • MausMike
    Схоже у 64-ки заклинив механізм заряджання і вона смикалась взад-вперед шоб загнати снаряд в ствол.
  • MausMike
    А хто сказав шо 80-ка краща за 64-ку?
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