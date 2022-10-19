Російські військові обстріляли машини швидкої допомоги у Харківській області. Є постраждалі. ВIДЕО

Російські загарбники обстріляли машини "швидкої" у деокупованому Дворічанському районі Харківської області. Постраждалі співробітники ДСНС.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської облради, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення деокупованих територій Харківщини ракетними обстрілами. В результаті сьогоднішнього обстрілу Дворічанського району було понівечено три спеціалізовані автівки ЕМД, співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм, але постраждали наші колеги - співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидка допомога, що їхала на виклик до Балаклії, підірвалася на міні