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Росіяни демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

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19 жовтня російську окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в Маріуполі. Його було встановлено у 2004 році у центрі міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Російські посіпаки демонтували пам'ятник за допомогою автокрану. А потім повідомили, що граніт з нього перероблять на будматеріали.

Демонтаж пам'ятника супроводили агітаційним роликом, в якому посіпаки окупантів розповідають, що воюють не з пам'ятником, а з "дезінформацією на державному рівні", а також про те, що голодомору в Україні не було. Ще одна колаборантка-викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А чего еще ожидать от потомков виновников этого кровавого преступления?
  • Деніс Войцеховський
    А у нас істукан пушкіна захищають...
  • neverlok lok
    зачищають злочини зроблені в 1933 році ... Але Гугл не видалиш бульдозером ...Хіба що стерти планету Земля з космічного простору
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