Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО

Українські воїни опублікували у соцмережах відеозапис, на якому зафіксовані безпілотники "Punisher", що підготовлені до бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі три БПЛА.

"Літаки летять, будем всіх бомбить", - каже автор запису, коментуючи відео.

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Для Довідки: Punisher (укр. "Каратель") - легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією UA Dynamics для бойового застосування ССО ЗСУ. Комплекс "Punisher" також може мати медично-рятувальне призначення і нести контейнер з медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим. Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США, безпосередньо літальнний апарат - близько 10 тисяч доларів США.

БПЛА запускається з катапульти та має максимальну оперативну дальність до 45 км, здіймаючись на висоту до 400 метрів. Максимальна швидкість дрону — 198 км/год (55 м/с), крейсерська — 80 км/год. Дрон атакує цілі за допомогою вільнопадаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м — 4 м. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.

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