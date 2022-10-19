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Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО

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Українські воїни опублікували у соцмережах відеозапис, на якому зафіксовані безпілотники "Punisher", що підготовлені до бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі три БПЛА.

"Літаки летять, будем всіх бомбить", - каже автор запису, коментуючи відео.

Для Довідки: Punisher (укр. "Каратель") - легкий ударно-розвідувальний безпілотний комплекс, створений компанією UA Dynamics для бойового застосування ССО ЗСУ. Комплекс "Punisher" також може мати медично-рятувальне призначення і нести контейнер з медикаментами, який скидається для надання допомоги пораненим. Вартість комплексу становить близько 50 тисяч доларів США, безпосередньо літальнний апарат - близько 10 тисяч доларів США. 

БПЛА запускається з катапульти та має максимальну оперативну дальність до 45 км, здіймаючись на висоту до 400 метрів. Максимальна швидкість дрону — 198 км/год (55 м/с), крейсерська — 80 км/год. Дрон атакує цілі за допомогою вільнопадаючих некерованих бомб UB-75HE. Точність при скиданні з висоти до 400 м — 4 м. Бомби UB-75HE калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.

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Топ коментарі

  • Player New
    2 кг... волонтери збирають безпілотники, а зелений оборнпром я так розумію й далі на космічних зарплатах і наглядовою радою?
  • Hazan Eldoran
    шахіди 400 км та бойове навантаження 50 кг. вибухівки, ціна йому 1000 долларів за одиницю. ШО це таке 45 км за 50 тис. долларів? 2 кг. навантаження ? це жарт такий?
  • Валерий Викторович 053e9aad
    8 химиотерапий , 2 операции , мне тоже скинутся можно, не помешает , для Стерненко постоянно подкидываю , не в критике дело а в реальности , люди из кожи вон лезут что бы армии помочь , а что для нее сделали зеленые ? назови мне хоть одного , кто помогает финансами ? ............а сколько из них было уже поймано на взяточнистве , воровстве гуманитарки, коллаборационизме, и откровенном предательстве , их сотни , ...........
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