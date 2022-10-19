Три енергетичні об’єкти були знищені ворогом цієї доби, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 238 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" і десятки ракет. Лише за сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Іще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за чудову роботу! Є результати і на інших напрямках.

На жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні обʼєкти були знищені ворогом.

Зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час і наші з вами спільні зусилля. Завтра – іще більше, ніж раніше. Будуть розʼяснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики.

Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - сказав Зеленський.

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