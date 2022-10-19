Новини Відео • Війна

Три енергетичні об’єкти були знищені ворогом цієї доби, - Зеленський. ВIДЕО

16 67590
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 238 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом місяця збито 233 "Шахеди" і десятки ракет. Лише за сьогодні і лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Іще 11 "Шахедів" збито завдяки воїнам повітряного командування "Південь". Дякую, хлопці, за чудову роботу! Є результати і на інших напрямках.

На жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні обʼєкти були знищені ворогом.

Зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час і наші з вами спільні зусилля. Завтра – іще більше, ніж раніше. Будуть розʼяснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики.

Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - сказав Зеленський.

Читайте також: Офіс Президента попередив про можливі тимчасові відключення електрики по всій Україні 20 жовтня

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Voc Vox
    @newstop_us

    це **** котра зробила 6 дневний рабочий тиждень, та позбавила трудящих їх прав, цікаво коли її повісять

  • Андрей Нем
    Меньше надо трепать языком, взорвали северный поток, наши давай рассказывать как мы не дадим замёрзнуть, будем електрикой Европу снабжать, подорвали пару подстанций и тец, пишут всего 30% мощности потеряли, ну нахрена, информация это оружие
  • Right Right 2d264255
    Відімкніть світло в ОП та його бункері для економії електроенергії
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини