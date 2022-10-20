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Волонтерка Толмачова просить про допомогу у придбанні 6 дронів для ЗСУ. ВIДЕО

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Волонтерка Юлія Толмачова закликає українців долучатися до збору коштів для придбання 6 дронів DJI Mavic 3 Combo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами волонтерки, росіяни атакують Україну дронами, то ж ми повинні відповісти аналогічно.

Як зазначається, ціна одного дрона - близько 110 тисяч гривень!

Толмачова також демонструє відео, де показано, як наші воїни з допомогою безпілотних літальних апаратів, нищать російських окупантів і їхню техніку.

"Допоможіть нашим воїнам ще ефективніше знищувати ворога", - звертається вона до українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

Толмачова також публікує реквізити, на які всі охочу можуть перерахувати кошти на придбання дронів. 

Рахунки, куди можна задонатити кошти:

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#PayPal
[email protected]
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Допомогу для наших захисників можете донатити сюди нижче
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#Приватбанк
4149629351302674
Толмачова
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#монобанк
4441114467661102
Толмачова
———————-
#Карта в євро
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