Від "Vive Poutine" до "Путін - х#йло": візит клієнта у футболці "Русский военный корабль, иди нах#й!" різко змінив світогляд француза, що вигнав двох українок з ресторану. ВIДЕО
35 30594
Менеджер французького ресторану Le Cosy Montparnasse образив двох українок та вигнав їх з ресторану з криками "Хай живе Путін".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українки опублікували відеозапис із французом-путіністом у соцмережах і у той же вечір до ресторану завітав клієнт, у якого на футболці був напис "Русский военный корабль, иди нах#й!". Цей візит став світоглядним для француза - він зрозумів, що "Путін - ху#ло" і вибачився перед українцями.