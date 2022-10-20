Затримано блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС. Він не був коригувальником, - СБУ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - йдеться в повідомленні.
СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-"воєнкори", але й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.
"Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів", - додали в Службі безпеки.
Нагадаємо, 19 жовтня російські окупанти завдали ударів по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині. На місці почалася пожежа, яку ліквідували.