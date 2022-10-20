Новини Відео • Війна

Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

16 80439
Російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до окупованого Криму буде зупинено.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вони вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", - наголосив він.

"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити й у нас є інформація щодо цих речей", - додав секретар РНБО.

За його словами, згідно з українськими розрахунками, якщо окупанти підуть на підрив Каховської ГЕС, то є небезпека для деяких населених пунктів. Так, це буде не просто знищенням об'єктів інфраструктури, а катастрофою неймовірних масштабів з величезною кількістю людських жертв.

Читайте: Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на територію АР Крим, - Генштаб ЗСУ

Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • arye z.
    Вот это и есть главная доктрина "рускава мира" - сами жить не можем и вам не дадим.
    Все диктаторы заканчивают одинаково.
    Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
    А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Данілова турбує неможливість постачання води в окупований Крим? 😮
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини