Прорив з оточення на Антонівському мосту танкістів 59-ї бригади. Позивний Мольфар про події 24 лютого. ВIДЕО

24 лютого частина 59 ОМПБр, в якій служить Мольфар, однією з перших зустрілася з росіянами у Херсонській області. Того ж дня отримали наказ відходити по Антонівському мосту, але потім довелося тим же шляхом повертатися і допомагати десантникам з 80-ї бригади, які потрапили в оточення. Двічі підбиті, майже без палива, з втратами, але підрозділу Мольфара вдалося прорватися і виїхати з території, яка за лічені години вже була окупованою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю з Мольфаром про події перших днів війни на Херсонщині опубліковане на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Youtube.

Мольфар родом із Західної України, з юнацьких років мріяв стати танкістом. "Коли вперше заліз у танк, було таке відчуття, ніби він по мені збудований", - каже хлопець. У 2012 році вступив до військового ліцею, а у 2020-му закінчив Національну академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

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