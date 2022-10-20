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Прорив з оточення на Антонівському мосту танкістів 59-ї бригади. Позивний Мольфар про події 24 лютого. ВIДЕО

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24 лютого частина 59 ОМПБр, в якій служить Мольфар, однією з перших зустрілася з росіянами у Херсонській області. Того ж дня отримали наказ відходити по Антонівському мосту, але потім довелося тим же шляхом повертатися і допомагати десантникам з 80-ї бригади, які потрапили в оточення. Двічі підбиті, майже без палива, з втратами, але підрозділу Мольфара вдалося прорватися і виїхати з території, яка за лічені години вже була окупованою.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю з Мольфаром про події перших днів війни на Херсонщині опубліковане на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Youtube.

Мольфар родом із Західної України, з юнацьких років мріяв стати танкістом. "Коли вперше заліз у танк, було таке відчуття, ніби він по мені збудований", - каже хлопець. У 2012 році вступив до військового ліцею, а у 2020-му закінчив Національну академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

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Топ коментарі

  • Елена Сухова
    А хто відвів усю артіллерію від Чонгара ?
  • Борменталь Незабаром
    тсссс! все було продумано! як би не той мудрий крок, то зараз не було б "геройського наступу на півдні" і не було б такої кількості "переможних відосіків"
  • Tierre
    Треш просто...абсолютна беспорадність і недолугість на всіх ланках управління, ніяких планів оборони, танки поганяли туди-сюди, поки не закінчилось пальне і покинули...от і відповідь на питання, чому не було організованного спротиву, чому ЗА мостами і дамбою не стояли наші танки і тд....
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