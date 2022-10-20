Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: російські ракети влучили в колишній авторинок. ВIДЕО
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Вранці 20 жовтня російські війська випустили по Миколаєву декілька ракет С-300. Вони влучили в колишній авторинок.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", - написав Тимошенко.