Ексспіввласник "ПриватБанку" Боголюбов відвідав НАБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Бізнесмен і колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

"Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ. У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин. Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва", - зазначає видання.

УП звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".

Відповіді поки не надходило.

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