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Ексспіввласник "ПриватБанку" Боголюбов відвідав НАБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

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Бізнесмен і колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

"Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ. У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин. Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва", - зазначає видання.

УП звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".

Відповіді поки не надходило.

Також читайте: Суди повертаються до розгляду призупинених "справ Приватбанку"

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Топ коментарі

  • ОЛЕГ Тропак
    Скотиняка !
  • Макс Яцык 867f68bd
    Эта Мразь как и беня и подельник Оманский Осел, переводивший украленные в привате бабки через офшоры 95 квартала должны вместе посетить Гуантонамо...
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Спокійно хлопці слуга коломойского зеленський всіх відмаже - і боголюбова і коломойского і татарова і дермака і слуг-ворюг і себе, а ще точніше він ніхто і цим займается його пахан коломойский
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