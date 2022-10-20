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Під час візиту Шойгу на тренування мобілізованих у солдатів забрали набої. ВIДЕО

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Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу відвідав полігон, на якому тренувалися мобілізовані росіяни. У військових забрали набої, а на відео наклали звук стрілянини.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це шедевр показухи! Міністр оборони РФ Шойгу злякався своїх солдатів і в них забрали набої на час його візиту на полігон! Шойгу відвідав тренування мобілізованих росіян, пресслужба МО РФ зняла рекламний сюжет, і там видно, що у всіх солдатів розрядили зброю. При цьому коли солдати ціляться з автоматів, на відео накладають звуки стрілянини!

Тобто російські військові бояться, що їхні солдати застрелять свого міністра – не довіряють тим, кого Путін та Шойгу заганяють на війну. У 18-му столітті став крилатим вираз "потьомкінське село", а зараз це "путінський полігон", - прокоментував Бутусов.

Читайте: Росія забрала частину ППО з Сирії. Ізраїль може змінити думку щодо допомоги Україні, - The New York Times

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Топ коментарі

  • Evgen Karpenko
    Пам'ятаю, як перед військовим парадом Зеленський нишпорив по кишеням у нашої військової еліти (ДШБ)..
  • Підлога Маккартні
    зеля такое же самое ссылкло, как и шольгу и как и *****. боится собственного народа
  • ьля
    ну хоть не змусили "тра-та-та!" кричати, вже прогрес.
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