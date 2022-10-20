Під час візиту Шойгу на тренування мобілізованих у солдатів забрали набої. ВIДЕО

Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу відвідав полігон, на якому тренувалися мобілізовані росіяни. У військових забрали набої, а на відео наклали звук стрілянини.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це шедевр показухи! Міністр оборони РФ Шойгу злякався своїх солдатів і в них забрали набої на час його візиту на полігон! Шойгу відвідав тренування мобілізованих росіян, пресслужба МО РФ зняла рекламний сюжет, і там видно, що у всіх солдатів розрядили зброю. При цьому коли солдати ціляться з автоматів, на відео накладають звуки стрілянини!

Тобто російські військові бояться, що їхні солдати застрелять свого міністра – не довіряють тим, кого Путін та Шойгу заганяють на війну. У 18-му столітті став крилатим вираз "потьомкінське село", а зараз це "путінський полігон", - прокоментував Бутусов.

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