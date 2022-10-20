Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО

24 45849
У мережу потрапили кадри, як українські захисники знищують ворожий танк за допомогою американського ПТРК "Tow".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Великая Исландия
    можешь свой "юмор" засунуть себе в резиновую жопу...
  • Великая Исландия
    вот почему вы свиноцабаки палитесь так быстро на Цензоре...?
    да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Да. Но американской компании тоже нужна реклама.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини