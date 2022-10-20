Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри, як українські захисники знищують ворожий танк за допомогою американського ПТРК "Tow".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танк".
Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танкhttps://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/aTNWRBLYao— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 20, 2022