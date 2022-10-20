Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО

У мережу потрапили кадри, як українські захисники знищують ворожий танк за допомогою американського ПТРК "Tow".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО