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Світ має превентивно реагувати на плани Росії підірвати дамбу Каховської ГЕС, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 239 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час засідання Європейської Ради сьогодні поінформував європейців про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами.

Зараз всі у світі мають діяти потужно та швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим.

Маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    То есть именно весь мир должен превентивно реагировать( интересно как), а не те, кто прое...ал наслаждаясь жизнью во всех её проявлениях?...
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А ти мав превентивно реагувати на неодноразові заклики США щодо повномасштабного вторгнення. І що? Гарант Конституції ***...
  • 5 копійок
    Захід тобі нічого не винен після того як ти здав південь України кацапам.
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