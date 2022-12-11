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Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У 24-поверховому будинку на вул. Паньківській в центрі столиці сталося коротке замикання. Через це загорівся та вибухнув гелевий акумулятор в квартирі, переробленій під офіс.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з наступним горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивели з верхніх поверхів 10 мешканців та загасили пожежу.

Через вибух вилетів склопакет. Пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. Також постраждав припаркований біля будинку автомобіль.

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Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 01
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 02
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 03
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 04
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 05
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 06
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 07
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 08
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 09
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 10
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 11
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 12

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Топ коментарі

  • FT FT
    До енергетического колапса что аакомуляторы что генераторы что другие електроприборы стоили в 3-5 раз дешевле. Сейчас несмотря на то что власти убрали пошлины с некоторых категорий, цены на все автономное електричество просто зашкаливают. Перекупы и крахоборы гребут деньги лопатой продавая по бешенным неадекватным ценам даже одноразовое китайское бракованное говно которое годами валялось на складах. А цены на утеплитель вообще космические. Квадратный метр пенопласта не наилучшего качества дерут от 500грн. За такое уже расстреливать и вешать нужно
  • Ali Babaika
    перекідний рубільник (або автомат) I-0-II унеможливлює таке в принципі

    хтось зажав 300-400 грн при підключенні генератора за 500 тис
  • Підлога Маккартні
    соседи снизу наверное в екстазе ...
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