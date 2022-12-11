Десантники розбили ДРГ росіян у районі Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмуту Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Десантно-штурмових військ повідомляє в телеграмі.

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"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло - всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні.

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