Новини Відео • Війна

"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": колишні дружини окупантів влаштовують скандали через виплати, - перехоплення ГУР. АУДIО

12 51328
У Росії родичі окупантів хочуть отримати максимальний зиск. Зокрема, колишні дружини російських окупантів влаштовують скандали через грошові виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення розмови російського окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський окупант каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".

У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.

"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зґвалтували вп’ятьох, потім вбили": російський окупант розповів про звірства армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sav UA
    лапті будуть а не лада.
  • Великая Исландия
    сейчас война уже идёт за бампер...!!!
  • Великая Исландия
    я с тобой не согласен...!
    свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини