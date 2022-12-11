"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": колишні дружини окупантів влаштовують скандали через виплати, - перехоплення ГУР. АУДIО

У Росії родичі окупантів хочуть отримати максимальний зиск. Зокрема, колишні дружини російських окупантів влаштовують скандали через грошові виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення розмови російського окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський окупант каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".

У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.

"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.

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Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".