Робимо все, щоб повернути світло Одещині, - Зеленський. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.
"Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон – все ще серед тих областей, де найбільше відключень", - зазначається у повідомленні.
Президент зазначив: "Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити її і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики.
І ще одне. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство.
Дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрали російські терористи!".