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ЗСУ поцілили в будівлю у Сватовому, де розташовувалися російські окупанти. ВIДЕО

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На Луганщині ЗСУ поцілили у місце дислокації окупантів - є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ЗСУ. Війна з окупантами".

Зазначається, що вибухи зафіксовані у місті Сватове. Там ЗСУ поцілили у будівлю, де розташовувалися російські загарбники.

На кадрах, які зафільмував очевидець, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених.

Про кількість втрат поки не повідомляється.

В окремих телеграм-каналах повідомляють, що "прилетіло" в гуртожиток бійців ПВК "Вагнер".

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Welcome to Ukraine суки
  • ViktorXP
    Ці відосики показують, що через певний час є сенс повторити удар по тим же координатам...
  • Maksim Perepelitca
    .От дідько . !! Ну шо ти будеш робити .!!? Як не Мелітополь , так Сватове . ! . Ну немає оркам спокою , НІДЕ на українській землі . пічалька ..
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