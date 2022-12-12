Боєць полку "Азов" Микола "Фрост" Кущ: "Перешийок готувалась обороняти 36-та бригада, але їх в останній момент відправили під Маріуполь". ВIДЕО
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Перед початком війни морпіхи 36-ї бригади імені контрадмірала Михайла Білинського готувалися до атаки російських окупантів з Криму, однак в останній момент підрозділ отримав наказ вирушити в сектор "М" поблизу Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів боєць полку "Азов" Микола "Фрост" Кущ.
"Я, наприклад, знаю, що 36-та бригада проходила злагодження по відбиттю наступу через оцей перешийок. Це була їхня зона відповідальності. Вони туди мали заступати і тримати оборону... Їх в останній момент зняли і відправили на передок в сектор "М" - це Широкине, Павлополь, Водяне. Хоча не їхня черга була - вони з ротації недавно повернулися... Перешийок розмінували. Сил там ніяких толком не було...", - розповів Кущ.