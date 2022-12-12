Депутат російської Держдуми Гурульов: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВIДЕО

Колишній російський генерал, а нині депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова відзначив розширення географії українських ударів по військових об’єктах у Росії і зазначив, що росіянам слід готуватися до ще гіршого.