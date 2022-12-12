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Депутат російської Держдуми Гурульов: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВIДЕО

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Колишній російський генерал, а нині депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова відзначив розширення географії українських ударів по військових об’єктах у Росії і зазначив, що росіянам слід готуватися до ще гіршого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гурульов запевнив, що Україна отримає усю необхідну високотехнологічну зброю, щоб добити російську армію.

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    Да тварь правильно думаешь, вы все сдохнете!
  • Яр Холодний
    "Ми вас породили - ми вас і "відспіваємо!"
  • Вадим Волков 1a91a6c6
    тупая скотина
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