Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО
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Командування Збройних Сил України розробило інструкцію по безпечній здачі в полон російських військовослужбовців за допомогою квадрокоптеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Для збереження власного життя російським військовим необхідно:
- звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат відправної точки;
- у чітко визначений час у визначеному місці встановити візуальний контакт з квадрокоптером;
- коли контакт буде встановлено дрон позначить полоненому безпечний вектор напрямку руху;
- рухайтесь за дроном до точки зустрічі з представниками ЗСУ", - йдеться в повідомленні.