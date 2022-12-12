Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО

Командування Збройних Сил України розробило інструкцію по безпечній здачі в полон російських військовослужбовців за допомогою квадрокоптеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

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"Для збереження власного життя російським військовим необхідно:



- звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат відправної точки;

- у чітко визначений час у визначеному місці встановити візуальний контакт з квадрокоптером;

- коли контакт буде встановлено дрон позначить полоненому безпечний вектор напрямку руху;

- рухайтесь за дроном до точки зустрічі з представниками ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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