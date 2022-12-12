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Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО

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Командування Збройних Сил України розробило інструкцію по безпечній здачі в полон російських військовослужбовців за допомогою квадрокоптеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Для збереження власного життя російським військовим необхідно:

- звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат відправної точки;
- у чітко визначений час у визначеному місці встановити візуальний контакт з квадрокоптером;
- коли контакт буде встановлено дрон позначить полоненому безпечний вектор напрямку руху;
- рухайтесь за дроном до точки зустрічі з представниками ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
  • Яр Холодний
    Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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