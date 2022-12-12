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Покинуті окупантами два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО

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Російські окупанти покинули в одному з населених пунктів п’ять бойових бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед трофеїв українських бійців два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація".

"Покинуті два Т-72Б, один Т-72Б3, дві 2С3 "Акація", які в умілих руках наших хлопців дуже швидко прийдуть до тями і відправляться знищувати русню!", - пише у коментарі до опублікованого відео з трофеями автор публікації.

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Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    скінчилась соляра і вялічіє заглохло......
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ленд ліз від лапатнікав триває...
  • Алекс Мышкевич
    авжеж, така собі бронегрупка по ленд-лізу
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