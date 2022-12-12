Підбитий вертоліт окупантів горить і падає, не дотягнувши до місця базування. ВIДЕО

Підбитий вертоліт окупантів загорівся та впав, не дотягнувши до місця базування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис падіння ворожої авіамашини опублікований у соцмережах. Дата і місце знищення російського вертольота невідомі. Автор публікації зазначає, що за його інформацією, це вертоліт з "вагнерівцями".

"Долітався. Кажуть, що це гелікоптер "вагнерівців", який намагався дотягнути до своїх. Але трохи не дотягнув", - пише він у коментарі.

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