Ворог готується до нових ракетних атак і може вдарити в будь-який час, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 292 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару – відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. Робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які із цим допомагають.

Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів...

Тож, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", - сказав Зеленський.

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