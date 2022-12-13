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Знищення ворожого розрахунку ПТРК за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 300. ВIДЕО

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Бійці ССО за допомогою дронів-камікадзе Switchblade 300 знищили російський розрахунок ПТРК і атакували кількох ворогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ворогів був убитий, а ще троє - поранені. Відеозапис роботи спецпризначенців опублікований у соцмережах.

"Точна робота операторів ССО України з використанням ударного БПАК. Під час підтримки наступальних дій Сил Оборони, в результаті першого удару було знищено розрахунок ПТРК противника. Другим дроном- камікадзе утилізовано ще більше живої сили ворога. Вдале полювання загалом 4 "хороших росіян" (3 -300 та 1-200 ). А пропагандони заявляли, що Switchblade 300 фігня", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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Топ коментарі

  • vigo
    Украина многое могла и может сделать сама, но для этого не хватает времени и патриотов у власти…
  • Victor Frey
    використовується по призначенню - пошкоджений дороговартісний ПТРК та мабудь навчені оператори. Зека з колонії не поставиш керувати ПТРК.. Тому все по призначенню, не пилитись же їм на складах які потенційно можуть бути розбомблені ракетними ударами
  • Leonidas 4503 5b487af2
    Дуже гарна праця!
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