Знищення ворожого розрахунку ПТРК за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 300. ВIДЕО

Бійці ССО за допомогою дронів-камікадзе Switchblade 300 знищили російський розрахунок ПТРК і атакували кількох ворогів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з ворогів був убитий, а ще троє - поранені. Відеозапис роботи спецпризначенців опублікований у соцмережах.

"Точна робота операторів ССО України з використанням ударного БПАК. Під час підтримки наступальних дій Сил Оборони, в результаті першого удару було знищено розрахунок ПТРК противника. Другим дроном- камікадзе утилізовано ще більше живої сили ворога. Вдале полювання загалом 4 "хороших росіян" (3 -300 та 1-200 ). А пропагандони заявляли, що Switchblade 300 фігня", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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