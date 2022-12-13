Кремлівські пропагандисти поширили новину з фейковою пожежею у столичному "Пункті незламності". ВIДЕО
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Ввечері 12 грудня соцмережами поширилося відео пожежі нібито у "Пункті незламності" в Печерському районі Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поліція Києва проаналізувала та перевірила відео і встановила, що це фейк, адже воно відзняте в Росії.
"Ймовірно, метою поширення такого контенту є нагнітання тривожних настроїв серед населення України. Тож ми стверджуємо, що в жодному пункті обігріву населення пожежі не відбулося", - повідомила нам речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.