Губернатор Брянської області підтвердив удар ЗСУ по м. Клинці: наслідки влучання. ВIДЕО

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз підтвердив, що минулої ночі ЗСУ вдарили по м Клинці. Втім, він переконує, що уламки збитої ракети нібито впали на територію промзони.

Про це Богомаз написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ЗСУ провели обстріл території міста Клинці. Внаслідок роботи систем ППО Збройних Сил Російської Федерації ракета була знищена, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих та руйнувань немає", - переконує чиновник.

Однак відео з місця свідчить, що ЗСУ таки влучили по території, де розташовані казарми військ РФ.

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