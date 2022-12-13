Мешканці Посад-Покровського повертаються у рідне село: "Будинку немає. Одні руїни. "Русский мир" нас від всього звільнив". ВIДЕО
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Мешканці визволеного Посад-Покровського на Херсонщині починають повертатися до рідного села.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода", до вторгнення у селі мешкало майже три тисячі людей. Зараз - біля двохсот. Всі будинки у селі зруйновані або значно пошкоджені.
"Будинку немає. Одні руїни. "Русский мир" нас від всього звільнив", - каже один із мешканців села.