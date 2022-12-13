Наслідки ворожого удару по Краматорську. ВIДЕО
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Краматорськ знову зазнав ворожого удару.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.
"Кожного дня росіяни цинічно атакують цивільних на Донеччині - діють, як справжні терористи. У небезпеці - кожен, хто досі залишається в області", - зазначив очільник регіону.