Наслідки ворожого удару по Краматорську. ВIДЕО

Краматорськ знову зазнав ворожого удару.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту. Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.

"Кожного дня росіяни цинічно атакують цивільних на Донеччині - діють, як справжні терористи. У небезпеці - кожен, хто досі залишається в області", - зазначив очільник регіону.

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