"Ви нічим собі не допоможете, якщо почнете вмирати". Подружжя з Херсонщини розповіло про допити російськими солдатами. ВIДЕО

Село Любимівка перебувало під російською окупацією майже 7 місяців. Протягом цього часу солдати допитували та катували місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", літне подружжя з Любимівки, Херсонська область. Іван Іванович та Марина Петрівна опинились в російському полоні в рідному селі.

Як розповіла жінка, її та чоловіка затримали — буцімто вони мали інформацію про російський авіаналіт. Їх обох привезли в місцеву школу, поставили навколішки та загнали в яму під підлогу. Чоловіка били. А от жінку ні, тільки морально тиснули.

Пробувши під підлогою близько 4 годин, жінка почала жалітись на те, що їй не вистачає повітря. "Думала, ще пів години — і я помру", — зізнається вона. "Я почала втрачати свідомість". Окупанти дістали її з ями та стали приводити до тями. Один з них заговорив до неї українською і зізнався в тому, що він — сумчанин.

Подружжя розповіло, що окупанти були налаштовані до них по-різному: були такі, що захищали пенсіонерів, а інший — звинувачував: "Тебе, тварюко, треба розстріляти. Через таких, як ти, гинуть наші люди".

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