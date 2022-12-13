Окупант Радигін на росТВ розповів про полон в Україні: "Кормили три раза в день. Не били. У них там Женевская конвенция работает. Песню про Бандеру выучили". ВIДЕО

Російський регіональний телеканал "Лабытнанги-ТВ" взяв інтерв’ю у контрактника Михайла Радигіна, який потрапив в Україні в полон, а потім був обміняний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант з подробицями розповів про втечу російських військових від ЗСУ під Харковом і розкрив "військову таємницю" про те, що професійних військових на передовій мало. Зараз телеканал вже видалив інтерв’ю, яке розмістив увечері 12 грудня.

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Радигін колишній міліціонер, капітан у відставці. На початку відео ведуча "Лабытнанги-ТВ" пафосно розповідає, що Радигін вступив на службу за контрактом і вирушив в Україну в серпні.

Журналістка каже, що у перші ж дні він потрапив під обстріл, отримав поранення та, перемагаючи біль, кілька годин ніс на собі товариша, що знепритомнів. Потім росіян схопили українські військові.

Однак сам Радигін розповідає, що пішов на війну, щоб швидше вийти на пенсію. Він уточнює, що спочатку був у тилу. Його задача була копати окопи та носити коробки, як і обіцяли. А потім різко потрапив на передову.

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За словами Радигіна, він потрапив під мінометний обстріл, коли по них приїхав танк. Снаряд прилетів під ноги і його поранило в обличчя.

"Хто сидів поруч, чоловік, з ким у полон потрапив - у нього був уламок в обличчі. Третьому ноги перебило. Решта не встигла залізти на сам танк. Тяжких, як могли перемотували - у кого що відірвано. У багатьох була істерика - починали бігати та стріляти у повітря", - розповів Радигін.

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Потім їх виявили ЗСУ та взяли у полон. Чоловік стверджує, що умови та ставлення у полоні було нормальним, нікого не били. Опісля, доправили до харківського СІЗО, потім до Києва, а звідти до табору на Львівщину.

"У них там конвенція ця Женевська працює, вони зачитували нам наші права. У них все це, за словами кореспондентів, відстежується в режимі онлайн, щоб нічого з нами не було", - наголосив Радигін.

З полону він повернувся в листопаді. Але вийти одразу не зміг - у Москві його тримали три тижні в казармі та допитували. Росіянин розповів, що полонених у таборі годували тричі на день, але скаржиться на несмачну картоплю.

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