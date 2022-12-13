Зеленський про ліквідацію ОАСК: Історія реформ продовжується. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 293 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо дуже хороші новини з Франції: там сьогодні пройшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую всім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі.

Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції: Чехії, Іспанії, Швейцарії – про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави та людей.

І ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою Закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується – продовжується навіть під час такої війни", - сказав Зеленський.

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