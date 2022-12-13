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Зеленський про ліквідацію ОАСК: Історія реформ продовжується. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 293 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо дуже хороші новини з Франції: там сьогодні пройшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую всім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі.

Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції: Чехії, Іспанії, Швейцарії – про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави та людей.

І ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою Закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується – продовжується навіть під час такої війни", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК. Після 2-х років влади Зе цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування. Ситуація тоді назріла й перезріла.
    Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не переймалися.
    Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
    Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
  • Tema9
    А що небрита хріпотца скаже про Конституційний Суд і закон для забудовників?
  • Voc Vox
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