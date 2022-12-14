Окупанти викрадають автомобілі в Новій Каховці. ВIДЕО камер спостереження
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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовано, як окупанти в Новій Каховці крадуть автомобілі місцевих мешканців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, камера спостереження зафіксувала, як один автомобіль відкривають, а на іншому спрацьовує сигналізація, коли загарбники намагаються його відкрити.
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