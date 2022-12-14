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Окупанти викрадають автомобілі в Новій Каховці. ВIДЕО камер спостереження

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В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовано, як окупанти в Новій Каховці крадуть автомобілі місцевих мешканців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, камера спостереження зафіксувала, як один автомобіль відкривають, а на іншому спрацьовує сигналізація, коли загарбники намагаються його відкрити.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Это ****** (освободители) как ***** говорит -- кровавая нация бомжей алкашей и просто нищих ублюдков
  • Прощай немытая раССея
    Парашкинские воздушно-мародерские войска во всей своей красе....
  • 5 копійок
    Армія крадунів. Рускаязичних.
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