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Російський репер Птаха про війну в Україні: "Молодежь вообще не понимает за что мы воюем. "Вагнеровцы" воюют за деньги. Вы думаете они за наш флаг там воюют?". ВIДЕО

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Російський репер Давид Нурієв (Птаха) в студії кремлівських пропагандистів розповів про повне нерозуміння російською молоддю причин війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Нурієва викликали обурення пропагандистів і звинувачення на адресу співака про його невміння працювати з молодіжною аудиторією. Окрім того, Нурієв заявив, що "вагнерівці" - це звичайні найманці, які воюють за гроші.

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"Молодежь, честно говоря, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. А выезжать на идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это такое себе... И у меня очень много друзей в ЧВК Вагнер воюют... Они бабки зарабатывают. Кто в Вагнер идет - зарабатывать бабки идет. Вы реально думаете, что они идут за флаг туда?", - заявив пропагандистам співак.

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Топ коментарі

  • Aleksiey Ykropovich
    За свихнувшегося карлика ***** схиблені ідеї . Є нелюди котрим просто подобається вбивати й гвалтувати... там різний непотріб у "фтарой арміі" назбирали. Когось як ягня на забій женуть заград отряди.
  • Maksim Perepelitca
    Цю Птаху напевно скоро там посадять . Це вже вдруге він вщент ламає всі скрєпи пропагандонам ..
  • 5 копійок
    Каанєшна за трицвєт, атєчєство і *****.
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