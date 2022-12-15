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"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - заступник керівника ОП Тимошенко пояснює причини свого відрядження в ефірі телемарафону "Єдині новини". ВIДЕО

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Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про причини своїх відряджень регіонами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тимошенко зробив це у відповідь на питання ведучої Яни Брензей.

"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - запитала вона і наголосила на тому, що більшість питань, про які йдеться, має вирішувати місцева влада.

"Місцева влада також це робить. Щось може місцева влада вирішити самотужки, для чогось їм потрібна обласна влада,.. для чогось потрібна і київська влада - офіс Президента, Кабінет Міністрів, інші центральні органи виконавчої влади", - сказав Тимошенко. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави ОП Тимошенко їздить на Chevrolet, який передали як гуманітарну допомогу, - Bihus.Info. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Panda Freeav
    порш сам обкатку не пройде. що незрозумілого?
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    Їздить тому що ніякої користі від його діяльності в ОП нема, тому доводиться примазуватися до чужих досягнень щоб попіаритися, а ще щоб видивитися де що не так лежить, може машину яку в волонтерів можна вкрасти...
  • VOLVO XC 70
    собиратель помета и откатов ублюдок.. тому Зеленский и сказал САМ ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОН УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ нас ждут ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ..пацанва из Оппы и Рады КМУ порнмиает пока то да се салюты парадыф надо самим сделать ноги из ст раны а то потом народ начнет копать глубоко и сильно и вылезет статьями 109-11 УК Украины + мелочевка Ковид асфальт и прочая галимая хрень... и получим все хором..до 15 лет... баланды и место у параши...
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