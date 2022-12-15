"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - заступник керівника ОП Тимошенко пояснює причини свого відрядження в ефірі телемарафону "Єдині новини". ВIДЕО

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про причини своїх відряджень регіонами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тимошенко зробив це у відповідь на питання ведучої Яни Брензей.

"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - запитала вона і наголосила на тому, що більшість питань, про які йдеться, має вирішувати місцева влада.

"Місцева влада також це робить. Щось може місцева влада вирішити самотужки, для чогось їм потрібна обласна влада,.. для чогось потрібна і київська влада - офіс Президента, Кабінет Міністрів, інші центральні органи виконавчої влади", - сказав Тимошенко.

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