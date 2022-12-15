Січеславські десантники знищили групу російських окупантів та їхню бронемашину. ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили групу російських окупантів та їх бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійці опублікували у соцмережах.

"Окупантам не сховатися від Січеславських десантників! Налякані росіяни кинулися тікати від наших захисників, але спроба виявилася невдало", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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