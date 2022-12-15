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Українська бронетехніка: спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор". ВIДЕО

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СБА "Новатор" розроблений компанією "Українська бронетехніка" на базі шасі Ford 550, яке було спеціально посилене.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автомобіль виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.

Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях.

У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються. Бокові борти легко знімаються для полегшення завантаження чи розвантаження та перевезення вантажів різного розміру.

Спеціальне освітлення в салоні (білий, червоний, синій колір) та система повного, часткового та нічного маскувального освітлення у темний час доби. У автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві.

"Новатор" обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує її за 250 мілісекунд.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Это сидя на Цензоре и раздувая зраду в коментах "нiчого виробляти неможливо". А новаторы пошли в производство в 2018 и сделали около 60 штук к 22-му.
    А до эти Новаторов эта же кампания выпускала бронеавтомобили Варта и сделала их больше 200 штук. Вот так вот Буба.
  • Senator 0eaca536
    Партию броневиков Спартана закупил Петр Порошенко...кажись у Британии...три из них разбиты были..но бойцы остались живы...дно крутое у этой машинки...💪👍мины не страшны...
  • Senator 0eaca536
    https://youtu.be/k-uc946Jy5c...

    Та все по чесноку... мавзолейные объявили очередную Могилизацию Шариковых ..а вот куда делась регулярная армия и могилизированные с 21 сентября история умалчивает...🤒😝😁наверное стоят очередной Мавзолей для дохляков 😁😁🤣🤣🤣
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