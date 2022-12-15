Обмін полоненими 14 грудня. ВIДЕО

У мережі опублікували ексклюзивні кадри обміну полоненими 14 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дніпро оперативний.

З полону визволили бійців, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках, зокрема, які брали участь в обороні Бахмута. Це офіцери, рядові та сержанти.

Нагадаємо, 14 грудня, відбувся черговий обмін полоненими. Вдалось визволити з російського полону 64 українські воїни, а також громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. До України повернули тіла 4 загиблих.

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