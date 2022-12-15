"Вагнерівець", який воював під Бахмутом, втік до Росії та просить врятувати його від ПВК: "Бросали нас на мясо, на танки с автоматами". ВIДЕО

Колишній командир відділення штурмового загону ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв, побачивши ставлення ПВК до військових, втік з передової та звертається до російської влади по допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що підписав контракт на 4 місяці та відправився на війну проти України. Медведєв брав участь у боях під Бахмутом.

Чоловік скаржиться, що ПВК продовжило контракт без його відома спочатку до 6 місяців, а потім до 8.

Після цього він самовільно залишив фронт та повернувся до Росії та скаржиться Путіну і правоохоронцям на ПВК "Вагнер".

"Мені не дуже подобається, що там почало відбуватися. Дивні речі. Почали на військові службу приходити засуджені. Вбивства від своїх же, служби безпеки "Вагнера", засуджених. Тупі накази, які давало наше командування, кидаючи нас на "м'ясо", на танки з автоматами. Ставлення, образи, побиття", - розповів він.

Медведєв шкодує, що погодився поїхати на війну.

Також чоловік розповів, що після його втечі ПВК "Вагнера" почала його переслідувати за підтримки ФСБ РФ та МВС.

Читайте: Росіяни кидають в бій штурмові загони із завербованих ПВК "Вагнер" ув’язнених, - Центр національного спротиву