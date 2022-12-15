Танк окупантів вибухає на міні під час бою: "На выход! На выход! Cъ#бываем!". ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому зафіксований момент вибуху танку окупантів на протитанковій міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один з танкістів-окупантів. На відео видно рух танку вздовж лісосмуги. На наступних кадрах - прильот поряд з російською бронемашиною. Окупанти роблять постріл з танкової гармати, а за мить - вибухає міна.
"На выход! На выход! Cъ#бываем!", - кричить на записі ворожий танкіст.