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Танк окупантів вибухає на міні під час бою: "На выход! На выход! Cъ#бываем!". ВIДЕО

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В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому зафіксований момент вибуху танку окупантів на протитанковій міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один з танкістів-окупантів. На відео видно рух танку вздовж лісосмуги. На наступних кадрах - прильот поряд з російською бронемашиною. Окупанти роблять постріл з танкової гармати, а за мить - вибухає міна.

"На выход! На выход! Cъ#бываем!", - кричить на записі ворожий танкіст.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Одно плохо., что еще осталось кому "съ#бывать"
  • irenka ko
    В танкє главноє нє абасрацца.
  • walshebneg
    трал, він же міну і піймав
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