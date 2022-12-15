Новини • Відео • Війна, Мобілізація в РФ
"Такого навіть у Чечні не було": російський окупант на Донеччині плачеться батькові на нестерпні умови служби, - перехоплення ГУР. АУДIО
17 11934
Мобілізований окупант на Донеччині плаче і скаржиться батькові на нестерпні умови служби.
Їхню розмову опублікувало ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що в Чечні відбувалося. У Першій, Другій, блін. Але те, що тут — такого навіть у Чечні не було... Це такий п*здець! У всіх нерви здають. Вже не можу!" - плаче окупант.
Росіянин каже, що у його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених. За його словами, їх покинули напризволяще, зв’язку майже немає. Він з товаришами по зброї сидить на одному місці, а по них постійно "працюють" міномети, артилерія, самохідні гаубиці "Краб" тощо: "Відповіді від наших немає, просто вбивають".
"Немає жодної контрбатарейної боротьби. Ми тут сидимо непідготовлені", - скаржиться окупант.