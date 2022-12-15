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"Такого навіть у Чечні не було": російський окупант на Донеччині плачеться батькові на нестерпні умови служби, - перехоплення ГУР. АУДIО

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Мобілізований окупант на Донеччині плаче і скаржиться батькові на нестерпні умови служби.

Їхню розмову опублікувало ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що в Чечні відбувалося. У Першій, Другій, блін. Але те, що тут — такого навіть у Чечні не було... Це такий п*здець! У всіх нерви здають. Вже не можу!" - плаче окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповів про обстановку на фронті: "Перед нами хохлы, справа - хохлы, слева - хохлы! Мобиков по 17 штук в день отгружаем! Мне жить осталось - х#й да них#я!". АУДIО

Росіянин каже, що у його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених. За його словами, їх покинули напризволяще, зв’язку майже немає. Він з товаришами по зброї сидить на одному місці, а по них постійно "працюють" міномети, артилерія, самохідні гаубиці "Краб" тощо: "Відповіді від наших немає, просто вбивають".

"Немає жодної контрбатарейної боротьби. Ми тут сидимо непідготовлені", - скаржиться окупант.

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    А ти шо думав, довбойоб, шо "на учєнія" їдеш? Е-е-е ні, у нас таке не катить.
  • Onufri Zagloba
    В ІІ Світову війну було вже таке. На Букринському плацдармі Жуков і Ворошилов кидали на переправу через Дніпро тільки що мобілізованих українців з відбитих у німців українстких земель, непідготованих, з палками замість зброї. Розрахунок був на те, що німці по них вистріляють весь боєзапас, а потім вже на переправу підуть озброєні кацапи, і німцям не буде чим по них стріляти. Таким чином під німецькими кулями полегло біля 30 тисяч беззбройних непідготованих українських селян "чорносвитників". А Ватутін ще й заявив, що вони мали "іскупить сваю вину" за те, що залишились в окупації, а не пішли пізньої осені з малими дітьми і худобою пішки в евакуацію. Самі ж кацапи і їхні приспішники - зрадники Українського народу - при наближенні німців втекли на автомобілях і підводах, забравши все, що змогли, і залишили селян в "калхозах" без їжі.
  • Vasyl A_Vinn
    Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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