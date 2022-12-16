Окупанти в Маріуполі під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі окупанти під виглядом ремонту грабують замкнуті квартири, якщо власників якийсь час немає.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз в тренді пограбування замкнутих квартир під приводом ремонту. Як це відбувається, принаймні в частині, нарешті можете побачити від першої особи. Спочатку "ремонтники" знімають та інвентаризують все що в квартирах залишилось. Потім, якщо хазяїн точно не з’явився - просто вивозять все.

На відео декілька квартир. Для чого це знято не викликає сумніву - типова оцінка мародера…

А так дійсно вперше - підготовка до мародерства від першої особи", - йдеться в повідомленні.

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