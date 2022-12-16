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Історія тероборонівців Херсона, які з 25 лютого по 2 березня стали на захист міста від окупантів. ВIДЕО

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Журналісти розповіли, що учасників тероборони Херсона зрадили та підставили під фактичний розстріл.

Про це йдеться в сюжеті Центрального громадського телебачення, інформує Цензор.НЕТ.

36 могил Херсонських тероборонців знайшли на міському кладовищі. 

"Тих єдиних (а більше нікого не було, бо ''великі начальники з поліції та спецорганів'' просто втекли, здалися або зрадили ), хто з 25 лютого по 2 березня став на захист Херсону проти російської навали. Трагічним фіналом героїчної оборони Херсону став бій у Бузковому парку, де погано навчені та слабко озброєні люди зустріли російську бронетехніку Хоронили хлопців потайки і швидко, на секторі віддаленому від основної частини цвинтаря. Більшість могил - це безіменні насипи", - зазначають автори матеріалу.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Це сталося тому що деякі *******и з вищих ешелонів влади вирішили здати схід та південь України! А може "оманські договорняки" відробляли?!
  • Ейваз
    Вічна слава героям!!!
  • Super Gut
    мусора і сбу-шники, які втікали один поперед одного з Херсона, для Zeкоманди - герої, а про терооборонівців, які фактично з голими руками зустрічали ворога ідучи на вірну смерть, жодного слова по сєпарському тєлємарофоні.
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