Біля Києва було близько 40 ракет, 37 - збили, - КМВА. ВIДЕО
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Сили ППО збили 37 ракет у повітряному просторі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37!
Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.
За словами мера Віталія Кличка, на кількох об'єктах енергозабезпечення Києва є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом.