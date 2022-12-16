Сьогоднішній обстріл призвів до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації, - Галущенко. ВIДЕО

Ракетна атака РФ вранці п’ятниці призвела до пошкодження орієнтовно 9 об’єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.

Про це повідомив голова Міненерго Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що ми вже бачимо є пошкодження близько 9 об'єктів генерації. Зараз ми ще верифікуємо ушкодження. Відповідно, пошкоджені підстанції, які передають е/е, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації", - пояснив він.

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