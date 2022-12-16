На кордоні з РФ 15 км черги із вантажівок з зерном, яке крадуть окупанти, - Андрющенко. ВIДЕО

На кордоні між Україною та Росією стоїть 15-ти кілометрова черга із вантажівок, які вивозять з окупованих територій в Росію українське зерно.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На кордоні між Україною та московією в районі Новоазовська черга з вантажівок понад 15 кілометрів. Абсолютна більшість з зерном. Зерно везуть в тентованих вантажівках зі всієї окупованої частини Донецької області. Стрімке прискорення державного мародерства обумовлено зокрема влучністю ЗСУ, яке вчора в Сєверодонецьку не дало вкрасти росіянам нічого з майже повного елеватора. Московія - країна грабіжників та вбивць цивільних", - розповів він.

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