На кордоні з РФ 15 км черги із вантажівок з зерном, яке крадуть окупанти, - Андрющенко. ВIДЕО
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На кордоні між Україною та Росією стоїть 15-ти кілометрова черга із вантажівок, які вивозять з окупованих територій в Росію українське зерно.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"На кордоні між Україною та московією в районі Новоазовська черга з вантажівок понад 15 кілометрів. Абсолютна більшість з зерном. Зерно везуть в тентованих вантажівках зі всієї окупованої частини Донецької області. Стрімке прискорення державного мародерства обумовлено зокрема влучністю ЗСУ, яке вчора в Сєверодонецьку не дало вкрасти росіянам нічого з майже повного елеватора. Московія - країна грабіжників та вбивць цивільних", - розповів він.