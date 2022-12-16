У Києві та 14 областях унаслідок російської ракетної атаки зупинилося водопостачання, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 296 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, зенітникам, розвідникам й усім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначились усі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід". А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва.

Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Усі їхні мішені сьогодні – цивільні, і це переважно енергетика й обʼєкти теплопостачання.

Певно, унаслідок цієї війни сенс слова "терор" для більшості людей світу буде асоціюватися передусім з ось такими божевільними діями Росії. У Кривому Розі весь день тривав розбір завалів житлового будинку, у який влучила одна з російських ракет. У переліку загиблих на цей час троє. Мої співчуття рідним... Ще понад десять людей поранені, зокрема діти. Усім надається допомога.

Аварійні відключення електрики були застосовані сьогодні по всій країні, у більшості міст і регіонів. У Києві та 14 областях також унаслідок відключень енергії зупинилося водопостачання. Наші енергетики й ремонтні бригади ще під час повітряної тривоги почали працювати і роблять усе можливе, щоб відновити генерацію та постачання. На це потрібен час. Але це буде.

На що б там не розраховували ракетопоклонники з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм іще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам же вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - сказав Зеленський.